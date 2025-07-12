Лавров прибыл в КНДР на переговоры

Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в курортный город Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, в аэропорту Лаврова встретила толпа с цветами и рота почетного караула. Министр иностранных дел России поздоровался с собравшимися, после чего получил в подарок букет.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес КНДР. Он также добавил, что Москва считает масштабные военные учения с участием США и их партнеров в регионе дестабилизирующим фактором.