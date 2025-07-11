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09:10, 11 июля 2025Мир

Лавров заявил о готовности России защищать Северную Корею

Лавров заявил, что Россия не допустит провокаций в сторону КНДР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться», — сказал дипломат.

Также Лавров добавил, что Москва считает масштабные военные учения с участием США и их партнеров в регионе дестабилизирующим фактором, который может перерасти в серьезный конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет. «Сейчас в ближайшее время таких планов нет. Когда они будут — мы сообщим», — сказал он.

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