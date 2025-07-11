Лавров заявил о готовности России защищать Северную Корею

Лавров заявил, что Россия не допустит провокаций в сторону КНДР

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы будем всячески способствовать тому, чтобы обеспечить законные права наших северокорейских союзников и не допустить провокаций, которые могут плохо кончиться», — сказал дипломат.

Также Лавров добавил, что Москва считает масштабные военные учения с участием США и их партнеров в регионе дестабилизирующим фактором, который может перерасти в серьезный конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет. «Сейчас в ближайшее время таких планов нет. Когда они будут — мы сообщим», — сказал он.