Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 26 июля 2026Мир

Закрытие границы с Россией назвали катастрофой для Финляндии

Экс-депутат Туртиайнен: Закрытие границы с Россией стало катастрофой для Финляндии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Закрытие границы с Россией стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Об этом заявил переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, пишет РИА Новости.

По словам экс-депутата, все причины, по которым закрыли границу, являются «отговорками и провокацией». «Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия — марионеточное государство Запада», — пояснил Туртиайнен.

Он добавил, что если россияне посетят Финляндию сейчас, то разочаруются положением дел в стране.

Ранее финский военный корреспондент Кости Хейсканен обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу с призывом отказаться от антироссийского курса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Иран раскрыл свой следующий шаг после конфликта с США
    США резко увеличили закупку одного товара из России
    Закрытие границы с Россией назвали катастрофой для Финляндии
    В российском регионе задержались десятки пассажирских поездов
    Покупатели машин Esteo смогут сэкономить почти 1 млн рублей
    Россиянка загадала желание в день рождения и стала лотерейным мультимиллионером
    Тела альпинистов не смогли эвакуировать с Эльбруса из-за погоды
    Песков раскрыл одну деталь в переговорах Путина с Орбаном
    Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве и порту Черноморск
    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российские регионы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok