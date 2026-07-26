Закрытие границы с Россией назвали катастрофой для Финляндии

Экс-депутат Туртиайнен: Закрытие границы с Россией стало катастрофой для Финляндии

Закрытие границы с Россией стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Об этом заявил переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, пишет РИА Новости.

По словам экс-депутата, все причины, по которым закрыли границу, являются «отговорками и провокацией». «Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия — марионеточное государство Запада», — пояснил Туртиайнен.

Он добавил, что если россияне посетят Финляндию сейчас, то разочаруются положением дел в стране.

Ранее финский военный корреспондент Кости Хейсканен обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу с призывом отказаться от антироссийского курса.