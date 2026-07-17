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23:39, 17 июля 2026Мир

Финский военкор обратился с посланием к Стуббу из Москвы

Финский военкор Хейсканен призвал президента Стубба отказаться от антироссийского курса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Muhammed Abdullah Kurtar / Reuters

Финский военкор Кости Хейсканен обратился с призывом к президенту Финляндии Александру Стуббу отказаться от антироссийского курса. Хейсканен провел пикет у посольства Финляндии в Москве, сообщает ТАСС.

«Я хочу передать послание отсюда, из посольства Финляндии в Москве, нашему президенту Александру Стуббу. Александр, Россию не победить! И вам пора понять это», — высказался военкор.

Хейсканен также обратился к правительству Финляндии, отметив, что у финских политиков есть возможность «все поменять», остановить русофобию и посетить Донбасс.

Ранее военкор заявил, что Финляндия причастна к терактам, совершаемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории России. Как утверждает Хейсканен, сейчас в зоне специальной военной операции очень много финских специалистов по беспилотным летательным аппаратам.

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