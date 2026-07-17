Военкор Хейсканен заявил о причастности Финляндии к терактам ВСУ в России

Финляндия причастна к терактам, совершаемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории России. Об этом ТАСС сообщил финский военкор Кости Хейсканен.

«Финляндия может быть к этому причастна, потому что если послушать высказывания финских политиков, то понятно, что они готовы на различные провокации, террористические акты», — высказался он, комментируя предотвращение двух попыток подрыва Крымского моста, которые готовили украинские спецслужбы с использованием взрывчатки Peno финского производства.

Как утверждает Хейсканен, сейчас в зоне специальной военной операции очень много финских специалистов по беспилотным летательным аппаратам. «И это показывает то, что финны поддерживают целиком и полностью Украину, воровской и фашистский режим людолова [Владимира] Зеленского и его приспешников», — отметил военкор.

Ранее Кости Хейсканен заявил, что Финляндия давно готовится к военному конфликту с Россией и активно строит бомбоубежища более 80 лет. Он отметил, что после Второй мировой войны в стране построили более 50 тысяч всевозможных укрытий и бомбоубежищ на 4,8 миллиона эвакуационных мест.