В Финляндии заявили о подготовке страны к войне с Россией

Журналист Хейсканен: Финляндия готовится к войне с РФ и строит бомбоубежища более 80 лет

Финляндия давно готовится к военному конфликту с Россией и активно строит бомбоубежища более 80 лет, заявил финский журналист Кости Хейсканен. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Финляндия уже давно готовится к полномасштабному противостоянию с Россией. Он отметил, что после Второй мировой войны в стране построили более 50 тысяч всевозможных укрытий и бомбоубежищ на 4,8 миллиона эвакуационных мест.

«Там есть и бассейны, и сауны, и лютеранская церковь, и мечеть, и другие религиозные объекты», — перечислил он оснащение убежищ.

Ранее финский аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии.