Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 11 июля 2026Мир

В Финляндии заявили о растущем риске войны с Россией

Аналитик Линден: Запад ведет Финляндию к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии. Такое мнение высказал финский аналитик Сакари Линден в соцсети X.

«Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав», — написал он.

По словам эксперта, чтобы избежать такого развития событий, финны должны перестать поддерживать парламентские партии, которые проводят агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на политические силы, которые стремятся к дипломатии.

Он подчеркнул, что страна оказалась в критической ситуации, но лишь немногие граждане осознают, насколько все серьезно.

В феврале прошлого года финский министр обороны Антти Хаккянен сообщил о решении разместить многонациональный штаб передовых сухопутных войск НАТО (Forward Land Forces, FLF) в Лапландии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России предупредили, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на данное решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины
    Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков
    Во Франции призвали сместить режим Зеленского
    В Финляндии заявили о растущем риске войны с Россией
    Новая глава МИД Венгрии высказалась об отношениях с Россией
    Россиянка заявила о «взятом в аренду» ребенке-инвалиде для заправки без очереди
    Зеленский сделал заявление об ударе по складу боеприпасов в Вишневом
    Российский актер погиб в Таиланде
    Вылет сборной Бельгии с чемпионата мира принес игроку выигрыш в 20 миллионов рублей
    Российские чиновники резко отреагировали на детей на выставленной военной технике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok