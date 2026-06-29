Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 29 июня 2026Мир

МИД России высказался о размещении ядерного оружия в Финляндии

МИД: Россия примет меры реагирования на запрет на размещение ядерного оружия в Финляндии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Korvil / Shutterstock / Fotodom

Россия примет военно-технические и политические меры реагирования на запрет на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься — приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии?» — утверждается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что снятие запрета на размещение ядерного оружия — беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok