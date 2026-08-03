Депутат Колесник: Назначение Умерова — очередная перетасовка одних и тех же людей

Назначение Рустема Умерова главой службы внешней разведки Украины никак не повлияет на ход специальной военной операции, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это очередная перетасовка одних и тех же людей в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

«Засаленная колода карт, которая там тасуется у Зеленского и его западных кураторов, уже ничем опасна быть не может — это одни и те же люди. Умеров прославился коррупционными скандалами, видимо, служба внешней разведки будет изучать опыт коррупции в соседних странах. Никак это на спецоперацию не повлияет», — сказал депутат.

По его словам, постоянная смена кадров связана с подготовкой к выборам, которые Зеленскому все-таки придется провести, поскольку дальше терпеть невозможно даже для его западных партнеров, заявил Колесник.

У него появились соперники, за которыми стоят западные страны — Валерий Залужный, Кирилл Буданов, а теперь и Михаил Федоров Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Колесник предположил, что с помощью службы внешней разведки Зеленский может попытаться усилить свои позиции: получить дополнительную информацию о том, кто из западных стран настроен к нему наиболее лояльно, а также, возможно, проработать варианты собственного будущего.

«Может быть, служба внешней разведки пытается найти ему место, куда поудобнее будет десантироваться. Хотя вряд ли», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский подтвердил назначение главы украинской делегации на переговорах в Женеве, секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины. Уточняется, что он подтвердил это в ходе совещания с послами.

