Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 3 августа 2026РоссияЭксклюзив

Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ

Военный Дандыкин: ВСУ могли атаковать Геленджик беспилотниками FP-1 или FP-2
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
FP-1

FP-1. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать переполненный отдыхающими пляж в Геленджике при помощи беспилотников дальнего радиуса действия FP-1 или FP-2, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Он назвал атаку на Геленджик вопиющим фактом терроризма и отметил, что на Западе этого не замечают.

«Это дальние беспилотники, я думаю, скорее всего, FP-1 или FP-2. Там лететь несколько сотен километров через Черное море, может, среднего радиуса действия. Это еще один вопиющий факт терроризма, который они делали эти 40 дней Зеленского [операция СБУ против России] и сейчас продолжают. Показательный момент, к сожалению, на Западе этого не видят. У нас уже был случай в Севастополе, на пляже. Вот сейчас они во все тяжкие пускаются вообще окончательно», — сказал Дандыкин.

Ранее украинский дрон-камикадзе попал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике в Архипо-Осиповке. На данный момент число жертв достигло шести человек, пострадавших — около 40 человек. 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Геленджик. По ее словам, спонсорами терроризма являются страны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    «Севмаш» сдаст ВМФ России два корабля до конца 2026-го
    ФАС возбудила дело против Apple
    Мать похищенных в Таиланде россиян опознала своих детей
    «Локомотив» отказался продавать Батракова в Турцию
    Россия нанесла удар по Николаеву
    Мужчина угнал машину с двухлетней девочкой внутри
    ЦБ ужесточит требования по кредитам для банков
    Стало известно о боях в городе-крепости в ДНР
    В России заявили о жестком ответе за удар ВСУ по пляжу в Геленджике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok