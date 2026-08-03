Бывший российский сенатор отказался от еды из-за жары

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку после попадания в ШИЗО из-за отказа работать в жару

Бывший российский сенатор Рауф Арашуков отказался от еды. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он объявил голодовку после помещения в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за отказа работать в 40-градусную жару. По словам адвоката, Арашуков возмущен условиями труда: в рабочей камере закрыли окна и вентиляционные отверстия.

В наказание его отправили в ШИЗО на 10 суток.

Экс-сенатор отбывает пожизненный срок в оренбургской колонии особого режима «Черный дельфин». Там он работает швеей-мотористом.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновными в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда они оба получили пожизненный срок. Отбывать наказание Арашуков-младший отправился в «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что бывший сенатор-миллиардер хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех в колонии.

