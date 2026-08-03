Иран отверг новое предложение США по открытию Ормузского пролива

Al Mayadeen: Иран отказался открыть Ормузский пролив по предложению США

Тегеран отказался принять последнее предложение Вашингтона об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщил корреспондент Al Mayadeen со ссылкой на источник в Иране.

«Иран отреагировал на последнее предложение США, отказавшись открыть Ормузский пролив до полного завершения конфликта», — говорится в сообщении.

При этом, по информации источника, Вашингтон якобы пошел на уступки Тегерану в отношении закрытия южного морского пути в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.