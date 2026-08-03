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17:42, 3 августа 2026 (обновлено: 17:45, 3 августа 2026)Культура

Чадов отверг помощь психологов и священников

Актер Алексей Чадов заявил, что не умеет изливать душу психологу или священнику
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Актер Алексей Чадов признался, что не ходит к психологу, потому что не умеет изливать душу чужому человеку. Об этом он рассказал корреспонденту «Пятого канала».

Чадов заявил, что вместо похода к психологу или священнику предпочитает строить конструктивный разговор внутри себя.

«Я могу сам проживать, я достаточно самокритичен. Я везде прекрасно понимаю, где я неправ, где мне нужно что-то в себе изменить. Просто я так устроен», — сообщил артист.

Слова Алексея прокомментировала его супруга Лейсан Галимова, намекнув, что ему достаточно общения с ней. «У него есть психотерапевт дома», — добавила она.

Ранее звезду «Ночного дозора» Алексея Чадова начали разыскивать судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей. Речь об учрежденном им ООО «Перрон», которое занимается ресторанной деятельностью.

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