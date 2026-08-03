Чадов отверг помощь психологов и священников

Актер Алексей Чадов заявил, что не умеет изливать душу психологу или священнику

Актер Алексей Чадов признался, что не ходит к психологу, потому что не умеет изливать душу чужому человеку. Об этом он рассказал корреспонденту «Пятого канала».

Чадов заявил, что вместо похода к психологу или священнику предпочитает строить конструктивный разговор внутри себя.

«Я могу сам проживать, я достаточно самокритичен. Я везде прекрасно понимаю, где я неправ, где мне нужно что-то в себе изменить. Просто я так устроен», — сообщил артист.

Слова Алексея прокомментировала его супруга Лейсан Галимова, намекнув, что ему достаточно общения с ней. «У него есть психотерапевт дома», — добавила она.

Ранее звезду «Ночного дозора» Алексея Чадова начали разыскивать судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей. Речь об учрежденном им ООО «Перрон», которое занимается ресторанной деятельностью.