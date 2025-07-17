Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:21, 17 июля 2025Культура

Звезда «Ночного дозора» заинтересовал судебных приставов из-за долга в сотни тысяч рублей

Судебные приставы разыскивают актера Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Актера Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

По данным издания, в общей сложности звезда «Ночного дозора» задолжал 207 тысяч рублей. Сообщается, что Чадов является учредителем ООО «Перрон», занимающегося ресторанной деятельностью. В апреле данная компания была должна по налогам 171 тысячу рублей, а на сегодняшний день сумма долга увеличилась на несколько десятков тысяч.

Уточняется также, что в отношении организации возбуждены два исполнительных производства. Известно, что «Перрон» за прошедший год оказалось убыточным и ушел в минус по чистой прибыли на почти 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что футболиста «Акрона» Артема Дзюбу ищут судебные приставы из-за неоплаченного штрафа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине предупредили о скором масштабном наступлении России

    В России порассуждали о ядерной войне после слов генерала США об уничтожении Калининграда

    В деле задержанного российского актера из «Морских дьяволов» появились новые эпизоды

    Россиянка прошлась по магазинам с картой спящего бойца СВО

    Избиение женщиной ребенка со словами «не ори» в российском детсаде попало на видео

    Захарова пригрозила Западу ответом из-за ударов Украины по России

    Бывший сотрудник ФСБ в составе банды похитил у россиян миллионы рублей

    В Москве прокомментировали идею отмены электросамокатов

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Зеленский анонсировал новые перестановки во власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости