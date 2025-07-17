Звезда «Ночного дозора» заинтересовал судебных приставов из-за долга в сотни тысяч рублей

Судебные приставы разыскивают актера Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей

Актера Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти».

По данным издания, в общей сложности звезда «Ночного дозора» задолжал 207 тысяч рублей. Сообщается, что Чадов является учредителем ООО «Перрон», занимающегося ресторанной деятельностью. В апреле данная компания была должна по налогам 171 тысячу рублей, а на сегодняшний день сумма долга увеличилась на несколько десятков тысяч.

Уточняется также, что в отношении организации возбуждены два исполнительных производства. Известно, что «Перрон» за прошедший год оказалось убыточным и ушел в минус по чистой прибыли на почти 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что футболиста «Акрона» Артема Дзюбу ищут судебные приставы из-за неоплаченного штрафа.