Футболиста Артема Дзюбу ищут судебные приставы из-за неоплаченного штрафа

Футболиста «Акрона» Артема Дзюбу ищут судебные приставы из-за неоплаченного штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении Дзюбы возбудили исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку в размере 4500 рублей. Отмечается, что в данный момент у футболиста 12 неоплаченных нарушений ПДД почти на 20 тысяч рублей. С 2019 года Дзюба нарушил правила 396 раз.

1 июля Дзюба ответил на вопрос о выступлении за сборную России. Он заявил, что не закрывал для себя вопрос о выступлении за национальную команду. «Я действующий футболист и с удовольствием еще бы поиграл за сборную», — признался форвард.

36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Нападающий забил 227 мячей за карьеру. До «Акрона» он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал», а также турецкий «Адана Демирспор». Кроме того, Дзюба играл за сборную России, вместе с которой доходил до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.