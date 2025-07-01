Дзюба ответил на вопрос о выступлении за национальную сборную

Дзюба заявил, что не закрывал для себя вопрос о выступлении за сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о выступлении за сборную России. Его слова приводит РИА Новости.

Дзюба заявил, что не закрывал для себя вопрос о выступлении за национальную команду. «Я действующий футболист и с удовольствием еще бы поиграл за сборную. Но понимаю, что в нынешней ситуации это практически невозможно», — отметил он.

19 марта сборная России в товарищеском матче со счетом 5:0 победила команду Гренады. Третий гол в матче забил Дзюба, став лучшим бомбардиром в истории российской команды.

Дзюба был впервые вызван в сборную с того момента, как ее возглавил Валерий Карпин. На последующие игры форвард не был приглашен в команду.