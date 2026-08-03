Трамп похвастался успехами своей политики

Трамп заявил, что его рейтинги находятся на самом высоком уровне за всю историю

Рейтинги президента США Дональда Трампа на настоящий момент находятся на самом высоком уровне за всю историю. Об этом заявил сам американский лидер в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Как же иначе, учитывая самые масштабные в истории снижение налогов и показатели занятости, крупнейшие в мировой истории иностранные инвестиции в Америку, полностью защищенную границу, грандиозную победу в Венесуэле, денуклеаризацию Ирана, беспрецедентное уважение и успех во всем мире и многое другое?» — пояснил Трамп.

Американский президент посоветовал не верить «фальшивым» данным опросов радикальных левых, так как «они так же нечестны, как разрушающие страну глупократы» (на англ. языке — dumocrats, что представляет собой игру слов «демократы» и «глупый» — democrats и dumb — прим. «Ленты.ру»). В конце своего поста Трамп призвал читателей голосовать за Республиканскую партию, чтобы «Америка снова стала великой».

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения президента Дональда Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки, которые дают Трампу право единолично вводить пошлины против любых стран под предлогом борьбы с обходом ограничений.