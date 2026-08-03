Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 3 августа 2026 (обновлено: 16:58, 3 августа 2026)Мир

Трамп похвастался успехами своей политики

Трамп заявил, что его рейтинги находятся на самом высоком уровне за всю историю
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Рейтинги президента США Дональда Трампа на настоящий момент находятся на самом высоком уровне за всю историю. Об этом заявил сам американский лидер в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Как же иначе, учитывая самые масштабные в истории снижение налогов и показатели занятости, крупнейшие в мировой истории иностранные инвестиции в Америку, полностью защищенную границу, грандиозную победу в Венесуэле, денуклеаризацию Ирана, беспрецедентное уважение и успех во всем мире и многое другое?» — пояснил Трамп.

Американский президент посоветовал не верить «фальшивым» данным опросов радикальных левых, так как «они так же нечестны, как разрушающие страну глупократы» (на англ. языке — dumocrats, что представляет собой игру слов «демократы» и «глупый» — democrats и dumb — прим. «Ленты.ру»). В конце своего поста Трамп призвал читателей голосовать за Республиканскую партию, чтобы «Америка снова стала великой».

Ранее демократы раскритиковали новый законопроект о санкциях против России, посчитав его предлогом для наделения президента Дональда Трампа широкими полномочиями по введению пошлин. По мнению законодателей, инициатива содержит размытые формулировки, которые дают Трампу право единолично вводить пошлины против любых стран под предлогом борьбы с обходом ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ
    Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной
    Иран отверг новое предложение США по открытию Ормузского пролива
    Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
    Трамп похвастался успехами своей политики
    Бывшая Гуфа назвала его монстром и обвинила в унижениях
    В России высказались о финансирующих ЛГБТ-сообщества голландцах
    Россиянин поставил на матч 2-го тура РПЛ и выиграл 14 миллионов рублей
    В Китае отреагировали на предсказание Путина о будущем Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok