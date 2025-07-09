В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в КНДР

Песков: Планов визита Путина в КНДР или Ким Чен Ына в РФ пока нет

Планов визита президента России Владимира Путина в КНДР или северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас в ближайшее время таких планов нет. Когда они будут — мы сообщим», — сказал он.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Северную Корею 11-13 июля. По словам Пескова, все высокопоставленные представители России, посещая КНДР, передают руководству страны послания от Путина.

Ранее Ким Чен Ын отдал дань памяти северокорейским солдатам, павшим в украинском конфликте. Это произошло во время торжественного празднования первой годовщины военного договора между Северной Кореей и Россией.