Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

Ким Чен Ын отдал дань памяти солдатам КНДР, погибшим в украинском конфликте

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал дань памяти северокорейским солдатам, погибшим в украинском конфликте. Об этом сообщает The Guardian.

Фотографии северокорейского лидера, положившего руку на гроб, покрытый флагом КНДР, были показаны на экране во время торжественного празднования первой годовщины военного договора между Северной Кореей и Россией. Отмечается, что мероприятие прошло в Большом театре Восточного Пхеньяна. В ходе празднования выступили северокорейские и российские артисты.

«Сцены с Кимом и останками павших солдат следовали за сценами с солдатами обеих стран, размахивающими своими национальными флагами. На одном из изображений предположительно были страницы из залитого кровью блокнота, предположительно принадлежавшего северокорейскому солдату, который был найден на поле боя в Курской области России», — говорится в материале.

По данным Yonhap, слова в блокноте гласят: «Наконец-то настал решающий момент» и «Давайте смело сражаться в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, дарованными нам нашим любимым Верховным главнокомандующим».

Ранее стало известно, что КНДР может направить дополнительные войска в зону специальной военной операции (СВО). Уточняется, что это может произойти в июле или августе 2025 года.