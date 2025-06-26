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15:37, 26 июня 2025Мир

Северная Корея направит дополнительные войска в зону СВО

Reuters: КНДР готовит дополнительные войска для отправки в зону СВО
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может направить дополнительные войска в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи (NIS).

Согласно сообщению, Северная Корея может отправить своих военных в зону СВО в июле-августе. так как Россия именно в это время «может начать крупномасштабное наступление». Кроме того, утверждается, что КНДР также поставляет российской стороне оружие.

В частности, NIS утверждает, что об этом свидетельствует в том числе «недавний визит в Пхеньян высокопоставленного представителя службы безопасности президента России».

Ранее в сети распространили фейковый приказ о реабилитации российских военных в КНДР. Утверждалось, что финансирование расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а вступает приказ в силу якобы 1 июня. Однако такой приказ отсутствует на сайте Минтруда и на официальном портале правовых актов, где публикуются официальные документы.

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