В сети распространили фейковый приказ о реабилитации российских военных в КНДР

Telegram-канал «КОМПРОМАТ 1» распространил фото предполагаемого приказа Минтруда о том, что участники спецоперации на Украине смогут проходить реабилитацию и лечение в санаториях и клиниках КНДР. Документ оказался фейковым.

Канал опубликовал фото предполагаемого приказа Минтруда России о порядке направления раненых военнослужащих на реабилитацию в КНДР. В нем говорится, что финансирование расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а вступает приказ в силу 1 июня. Кроме того, в нем присутствует пункт о необходимости соблюдения режима секретности во время транспортировки, лечения и возвращения военнослужащих.

«Курорт, лечение и новые шаги: в КНДР начнут отправлять раненых бойцов СВО», — говорится в публикации. Также утверждается, что бойцы направятся на реабилитацию на поезде «Кобзон».

В действительности Министерство труда и соцзащиты не занимается вопросами реабилитации военнослужащих. Военные и международные вопросы не входят в его прерогативу, за первые отвечает Минобороны, а за вторые — Министерство иностранных дел. Кроме того, Минтруда не имеет полномочий для приказа о соблюдении режима секретности.

Выложенный документ обозначен как приказ № 199н, зарегистрированный 19 мая. Однако такой приказ отсутствует на сайте Минтруда и на официальном портале правовых актов, где публикуются официальные документы. Последний приказ Минтруда под номером № 199н посвящен внесению изменений в нормативные правовые акты Минтруда по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Кроме того, о приказе не сообщали другие официальные ресурсы Минтруда (1, 2). Глава министерства Антон Котяков не выступал в СМИ с заявлениями о реабилитации с 1 июня бойцов СВО в КНДР.

В тексте приказа упоминается Департамент государственной политики в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан. Однако в действительности такое ведомство отсутствует в России.

Поезда «Кобзон», на котором военнослужащие якобы отправятся на реабилитацию в КНДР, на самом деле не существует. При этом концерт певца Иосифа Кобзона упоминается в соцсетях проукраинскими пользователями, когда подразумевается гибель российских военнослужащих.

Вместе с тем известно, что российские военнослужащие действительно проходят реабилитацию в КНДР. Об этом рассказывал, например, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«То, что сотни раненых российских воинов прошли реабилитацию в лучших корейских лечебных центрах, а летом прошлого года пионерский лагерь "Сондовон" принимал ребят, чьи отцы отдали жизнь за родину, является наглядным примером братского характера сегодняшних отношений между нашими странами», — отмечал Руденко.

При этом на территории России реабилитацию военнослужащих осуществляет Фонд пенсионного и социального страхования.

Утверждение о том, что Минтруда подписало приказ о реабилитации бойцов СВО в КНДР, не распространилось в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».