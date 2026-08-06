Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна исчерпала ресурс нововведений на поле боя. Его слова приводит украинский «Пятый канал».

Залужного попросили объяснить его высказывание, что Украина никогда не вступит в НАТО и не достигнет Россию в военно-техническом отношении. Он уточнил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако подчеркнул, что организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти средство, на которое Москва не даст достойный ответ.

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — сказал экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киев никогда не станет частью альянса.