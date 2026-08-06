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01:12, 6 августа 2026 (обновлено: 01:13, 6 августа 2026)Бывший СССР

Бывший главком ВСУ оценил прогресс Украины на поле боя

Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна исчерпала ресурс нововведений на поле боя. Его слова приводит украинский «Пятый канал».

Залужного попросили объяснить его высказывание, что Украина никогда не вступит в НАТО и не достигнет Россию в военно-техническом отношении. Он уточнил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако подчеркнул, что организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти средство, на которое Москва не даст достойный ответ.

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — сказал экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киев никогда не станет частью альянса.

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