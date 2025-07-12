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13:28, 12 июля 2025Мир

Лавров поприветствовал Ким Чен Ына необычной фразой

Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном с последней встречи не бросили курить
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что ни он, ни председатель КНДР Ким Чен Ын так и не бросили курить. Как сообщает Telegram-канал «Рен-ТВ», необычной фразой глава внешнеполитического ведомства поприветствовал северокорейского лидера во время встречи в Вонсане.

«Прошел год с нашей последней встречи», — констатировал Ким Чен Ын во время рукопожатия с собеседником.

«Да, — подтвердил Лавров. — А вы все еще курите. И я курю».

Ранее Лавров подтвердил, что КНДР поддерживает все цели специальной военной операции. Он добавил, что северокорейская сторона сама выступила с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.

Также сообщалось, что в ходе переговоров стороны договорились возобновить морское сообщение. Глава российского МИД напомнил, авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном уже восстановлено.

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