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16:15, 12 июля 2025Бывший СССР

Украинских школьников научат управлению дронами

На Украине начнут обучать школьников управлению FPV-дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинских школьников начнут обучать управлению FPV-дронами. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Ведомство утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания в школах предмета «Защита Украины», в который вошли в том числе симуляторы управления FPV-дронами, сами беспилотники, а также тактическое снаряжение.

Кроме того, в списке упомянуты планшеты, мультимедийное оборудование, тренажеры, радиостанции, средства защиты и другие технологии, которые ранее были доступны только военным или спасателям.

Ранее образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что украинским учителям в разговорах со школьниками следует говорить, что они якобы не понимают русский язык. Она обратила внимание, что ученики не хотят разговаривать на государственном языке.

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