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02:50, 8 июля 2025Бывший СССР

Украинским учителям посоветовали не понимать русский язык

Образовательный омбудсмен Украины Лещик посоветовала не понимать русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украинским учителям в разговорах со школьниками следует говорить, что они не понимают русский язык. Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик, передает издание «Страна».

Она обратила внимание, что ученики не хотят разговаривать на государственном языке. «Вы не обязаны владеть другим языком, если вы не учитель иностранного. Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать "мягкое" влияние на школьников», — сказала чиновница.

Ранее в ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Отмечается, что дискриминации по этому закону также подверглись люди армянского и цыганского происхождения.

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