ООН обвинило Украину в дискриминации говорящих на русском граждан

В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах»

В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Об этом со ссылкой на отчеты организации сообщает РИА Новости.

«В законе сохраняются дискриминационные положения между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русская община (...), не говорят ни на одном из этих языков», — приводится выдержка из документа.

Отмечается, что дискриминации по этому закону также подверглись люди армянского и цыганского происхождения.

Ранее о нарушении прав говорящих на русском граждан на Украине высказалась представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. По ее словам, в бюро внимательно наблюдают за ситуацией.