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15:47, 12 июля 2025Бывший СССР

На Украине детство Зеленского описали фразой «часто били»

Арахамия: Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президента Украины Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста. Об этом в интервью «Би-би-си» рассказал глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия.

«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю», — сказал он.

По словам Арахамии, украинский лидер всегда говорил: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

Ранее Зеленский заявил, что не планирует надолго оставаться на своей должности. «Я не буду президентом 30 или 35 лет», — подчеркнул он.

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