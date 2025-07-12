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15:42, 12 июля 2025Россия

В Вологодской области обрушился мост во время крестного хода

В Вологодской области во время крестного хода обрушился мост
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области во время крестного хода в Никольском округе обрушился подвесной пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что речь идет о мосте через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.

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