В Вологодской области обрушился мост во время крестного хода

В Вологодской области во время крестного хода обрушился мост

В Вологодской области во время крестного хода в Никольском округе обрушился подвесной пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что речь идет о мосте через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово. Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.