В индийском штате Гуджарат обрушился автомобильный мост

В Индии обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает индийский телеканал Live News.

Происшествие случилось в штате Гуджарат. Обрушилась часть моста Гамбхира, соединяющего Центральный Гуджарат с регионом Саураштра. В результате в реку Махисагар упали как минимум четыре автомобиля, десятки людей пострадали.

В момент обрушения моста по нему проезжали два грузовика, внедорожник Bolero и пикап. По словам очевидцев, за несколько минут до падения автомобилей в реку раздался громкий треск. Точная причина обрушения моста в настоящее время устанавливается.

Мост был сдан в эксплуатацию в 1985 году. В последние годы техническое состояние сооружения вызывало серьезные нарекания со стороны местных жителей, но движение по нему так и не было перекрыто. Известно, что власти планировали строить новый мост.

Ранее пешеходный мост обрушился на трассу М-7 «Волга» во Владимирской области. Это случилось в результате ДТП. Из-за аварии был поврежден и частично обрушился надземный пешеходный переход.