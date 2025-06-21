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11:49, 21 июня 2025Экономика

В России на трассу рухнул пешеходный мост

Движение на М-7 во Владимирской области перекрыто из-за обрушения перехода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пешеходный мост обрушился на трассу М-7 «Волга »во Владимирской области. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

В ведомстве рассказали, что ночью на 131-м километре дороги М-7 в Петушинском районе произошло ДТП. В результате аварии был поврежден и частично обрушился надземный пешеходный переход.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб. Движение на этом участке трассы временно перекрыто.

Ранее в июне сообщалось, что в Новгородской области автобус с детьми попал в ДТП. ЧП произошло в Окуловском районе на 242-м километре дороги Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель.

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