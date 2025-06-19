В российском регионе автобус с детьми попал в ДТП

В Новгородской области автобус, в котором ехали дети, попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
ЧП произошло в Окуловском районе на 242-м километре дороги Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель. По невыясненной на данный момент причине автобус перевернулся.
В это время внутри транспортного средства находились 23 человека. Из них 16 — дети. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что автобус возвращался из зоопарка «Аленушка». Информации о пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на трассе Элиста — Зимовники произошло ДТП. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением. Он допустил выезд на встречную полосу, столкнувшись с другой легковушкой.