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08:06, 19 июня 2025Россия

Четыре человека стали жертвами ДТП на российской трассе

На трассе Элиста — Зимовники произошло ДТП, не выжили четыре человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Четыре человека стали жертвами ДТП трассе Элиста — Зимовники. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mаsh.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением. Он допустил выезд на встречную полосу, столкнувшись с другой легковушкой.

Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка — их госпитализировали, о характере полученных детьми травм не сообщается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Северной Осетии. Его жертвами стали пять человек, еще двое получили травмы.

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