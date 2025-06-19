Четыре человека стали жертвами ДТП на российской трассе

На трассе Элиста — Зимовники произошло ДТП, не выжили четыре человека

Четыре человека стали жертвами ДТП трассе Элиста — Зимовники. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mаsh.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением. Он допустил выезд на встречную полосу, столкнувшись с другой легковушкой.

Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка — их госпитализировали, о характере полученных детьми травм не сообщается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Северной Осетии. Его жертвами стали пять человек, еще двое получили травмы.

