Пять человек стали жертвами аварии в российском регионе

В Северной Осетии пять человек стали жертвами аварии, еще двое пострадали

В Северной Осетии пять человек стали жертвами аварии на трассе Дзуарикау — Архонская, еще двое граждан пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, на региональной дороге столкнулись два легковых автомобиля. К месту были направлены представители экстренных служб и медики.

Причины смертельного ДТП устанавливаются, информировал Mash Gor.

До этого стало известно, что три человека стали жертвами аварии в Ростовской области.

Еще раньше массовое ДТП произошло в Калмыкии. Тогда не удалось спасти семерых человек, еще 11 были доставлены в больницу с различными травмами. Им начали оказывать всю необходимую помощь.