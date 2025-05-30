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15:48, 30 мая 2025Россия

Пять человек стали жертвами аварии в российском регионе

В Северной Осетии пять человек стали жертвами аварии, еще двое пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Северной Осетии пять человек стали жертвами аварии на трассе Дзуарикау — Архонская, еще двое граждан пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, на региональной дороге столкнулись два легковых автомобиля. К месту были направлены представители экстренных служб и медики.

Причины смертельного ДТП устанавливаются, информировал Mash Gor.

До этого стало известно, что три человека стали жертвами аварии в Ростовской области.

Еще раньше массовое ДТП произошло в Калмыкии. Тогда не удалось спасти семерых человек, еще 11 были доставлены в больницу с различными травмами. Им начали оказывать всю необходимую помощь.

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