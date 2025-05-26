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09:09, 26 мая 2025Россия

Три человека стали жертвами ДТП в российском регионе

В Ростовской области произошло ДТП, жертвами стали три человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram.

Авария произошла на 82-м километре трассы Орловский — Киевка — Ремонтное. Предварительно, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения, что привело к столкновению.

Жертвами аварии стали оба водителя, а также пассажирка одной из машин. Находился ли еще кто-либо в салонах в момент столкновения, неизвестно.

Ранее в мае семь человек стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Еще 11 человек пострадали — все они находились в салоне микроавтобуса.

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