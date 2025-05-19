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05:17, 19 мая 2025Россия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Калмыкии

В Калмыкии в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 7 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: МЧС Республики Калмыкия / Telegram

В Юстинском районе Калмыкии в ночь на 19 мая произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком, погибли семь человек. Об этом сообщило местное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Авария произошла в 2:30 по местному времени (совпадает с мск) в районе поселка Цаган Аман. В результате 7 человек погибли, еще 11 пострадали. Всего в салоне автобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, находился 21 пассажир. Детей среди них не было.

«Сотрудники МЧС России отключили АКБ на двух автомобилях и произвели смыв ГСМ», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейский автомобиль вылетел на перекресток после того, как в него врезался мотоцикл на большой скорости.

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