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23:35, 18 мая 2025Россия

Мотоциклист врезался в полицейскую машину в российском городе

Мотоциклист влетел в полицейскую машину в Санкт-Петербурге, пострадавший в коме
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полицейский автомобиль вылетел на перекресток после того, как в него врезался мотоцикл на большой скорости. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате аварии у сотрудника правоохранительных органов остановилось сердце, но его удалось запустить. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, в том числе подростка. Медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.

До этого стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи и еще несколько авто. Один человек от полученных травм не выжил, еще трое были доставлены в больницу.

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