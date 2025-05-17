Российский водитель проехал на красный свет, сбил трех пешеходов и попал на видео

Водитель проехал на красный свет и сбил трех пешеходов в Чебоксарском районе

Автомобилист сбил трех пешеходов, в том числе подростка, в Чебоксарском районе и попал на видео. Ролик публикует прокуратура Чувашии в Telegram-канале.

Авария произошла днем 17 мая на перекрестке около музея «Бичурин и современность» в поселке Кугеси. Водитель Toyota RAV4 проехал на красный свет и сбил трех человек на пешеходном переходе.

На опубликованных кадрах видно, что четвертому пешеходу чудом удалось избежать наезда авто. По данным ведомства, сейчас пострадавший оказывают медицинскую помощь.

При этом медицинское освидетельствование показало, что виновник ДТП был трезв.

Ранее в Нижегородской области произошло массовое ДТП с машиной полиции и скорой. В результате один человек не выжил от полученных травм, а трое попали в больницу.