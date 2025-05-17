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11:19, 17 мая 2025Россия

В российском регионе произошло массовое ДТП с машиной полиции и скорой

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с машиной полиции и скорой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ren.tv

Массовое ДТП с участием машины полиции и скорой произошло в российском регионе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, происшествие случилось в ночь на 17 мая возле торгового центра «Атолл» в городе Кстове в Нижегородской области. Полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи, Porsche Cayenne, «Газель» и велосипед.

Трое человек были доставлены в больницу, еще один человек от полученных травм не выжил.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Ранее стало известно, что актрису Елену Земляникину, сыгравшую в фильме «Москва слезам не верит», сбил мотоцикл в Москве. В результате ДТП она получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

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