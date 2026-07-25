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23:01, 25 июля 2026Мир

Стало известно о возможности проведения операции США в Иране с участием тысяч военных

NYP: США рассматривают возможность операции с тысячами военных на ядерных объектах Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

США рассматривают возможность проведения операции на ядерных объектах Ирана, в которой будут задействованы тысячи американских военных. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Стало известно, что военнослужащие будут штурмовать ядерные объеты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов спецназа займется изъятием запасов обогащенного урана.

Издание отмечает, что в случае получения соответствующего приказа военные готовы приступить «к самой сложной операции в военной истории».

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам.

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