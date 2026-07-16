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09:56, 16 июля 2026Мир

Трамп допустил наземную операцию в Иране силами третьих стран

CNN: Трамп рассматривает расширение военной операции в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харг и удары по подземным ядерным объектам. Об этом сообщает CNN.

По данным собеседников, на совещании в Ситуационном центре во вторник обсуждались способы ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом. В течение последних пяти дней США ежедневно наносят удары по иранским позициям вдоль пролива, включая остров Большой Тунб, который служит базой для военных.

Трамп публично заявил о намерении нанести более сильный удар в течение недели, включая угрозы гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Он подтвердил интерес к захвату острова Харг — ключевого центра иранского экспорта нефти, но предположил, что наземная операция может быть проведена другой страной. «У нас есть другие люди, которые будут проводить для нас кампанию на местах», — сказал президент.

При этом глава Белого дома колеблется в оценках готовности Тегерана к переговорам. На этой неделе он заявил, что иранцы «действительно хотят договориться», однако неделю назад называл продолжение диалога «пустой тратой времени». Вице-президент Джей Ди Вэнс, курирующий переговоры с Ираном, отметил, что войну нельзя выиграть одной военной силой, и призвал быть готовыми к диалогу.

Ранее ВС США нанесли удары по командным центрам и объектам противовоздушной обороны Ирана, а также по портовому городу Бендер-Аббас.

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