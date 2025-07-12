Уровень воды в реке российского города достиг нескольких метров

Уровень воды в читинской реке достиг 3,4 метра

Уровень воды в реке российского города Чита достиг нескольких метров. Об этом со ссылкой на Минприроды Забайкалья сообщает РИА Новости.

«По данным гидропостов, на 18:00 (12:00 московского времени) уровень воды достиг 343 сантиметра... Продолжаются работы по подсыпке грунта», — рассказали в ведомстве региона.

Агентство напоминает, что ранее уровень воды в читинской реке поднялся до 2,61 метра. При этом в городской администрации заверили, что приняли все меры для недопущения подтопления, а в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю объявили обязательную эвакуацию жителей дачных кооперативов.

Ранее главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что у Невской дамбы большой запас по уровню воды — до пяти метров.

В июне на черноморском побережье Краснодарского края обрушившиеся из-за ливней скалы вызвали задержку десяти поездов.