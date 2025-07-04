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15:02, 4 июля 2025Экономика

Метеоролог признал возможность затопления Санкт-Петербурга

Синоптик Колесов назвал ситуацию, при которой затопит Санкт-Петербург
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов назвал условие, при котором может затопить Санкт-Петербург, несмотря на дамбу. Его цитирует «Ридус».

Колесов подчеркнул, что у Невской дамбы большой запас по уровню воды — до пяти метров. Однако он признал, что возможна ситуация, при которой дамба окажется бессильна.

«Проблема другая — чтобы циклоны, которые следуют в основном осенью друг за другом, не запирали дамбу на длительный промежуток времени, более двух суток. Потому что когда закрыты створки комплексов защитных сооружений, то в городе начинается подъем уровня невской воды», — рассказал специалист.

Так как Нева очень полноводная река, более чем за двое суток вода поднимается на метр при закрытых створках. В связи с этим Санкт-Петербург может затопить сам себя. Однако синоптик добавил, что даже такой уровень воды — «не то наводнение, которое опасно для Петербурга».

Ранее Колесов предупредил, что ураганные порывы воздуха роняют деревья и рекламные щиты. В связи с этим он призвал жителей и гостей города быть осторожными.

В ночь на 4 июля Санкт-Петербург оказался под угрозой редкого наводнения. Городскую дамбу срочно закрыли, уровень воды с внешней стороны поднялся до 180 сантиметров.

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