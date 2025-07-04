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13:43, 4 июля 2025Экономика

Жителей Петербурга предупредили об одной из опасностей разбушевавшейся непогоды

Синоптик Колесов: Жителям Петербурга угрожает сильный ветер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил жителей Санкт-Петербурга об одной из опасностей разбушевавшейся в пятницу, 4 июля, непогоды. В беседе с 360.ru он заявил, что сейчас людям угрожает сильный ветер.

Колесов отметил, что ураганные порывы воздуха роняют деревья и рекламные щиты. В связи с этим он призвал жителей и гостей города быть осторожными. Синоптик уточнил, что ветер начнет ослабевать после 14:00.

Вечером 3 июля он предупредил, что в Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение. Подъем уровня воды случился на фоне прохождения циклона. Эксперт отметил, что прежде наводнение в июле в Северной столице фиксировали только однажды, в 1865 году.

Из-за угрозы затопления в городе срочно закрыли дамбу. Утром уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

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