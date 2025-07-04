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10:38, 4 июля 2025Экономика

В Петербурге срочно закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге срочно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Ruptly ∙ Первое Российское Видеоагентство»

В Санкт-Петербурге срочно закрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет июльского наводнения. Об этом заявила дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений в Telegram-канале.

«Комплекс защитных сооружений закрыт. Проходим максимальные уровни подъема воды», — говорится в сообщении пресс-службы. В организации добавили, что к настоящему моменту уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о наводнении. По его словам, подъем уровня воды случился на фоне прохождения циклона. Эксперт отметил, что прежде наводнение в июле в Северной столице фиксировали только однажды, в 1865 году.

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