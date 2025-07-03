На Петербург обрушится редкое наводнение

Синоптик Колесов: В Петербурге ожидается первое за 160 лет наводнение в июле

В Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение. Об этом жителей предупредил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам, на фоне прохождения циклона в пятницу, 4 июля, в Северной столице ожидается усиление западного ветра, нехарактерное для летнего периода. В связи с траекторией циклона высока вероятность наводнения.

Западный ветер начнет усиливаться утром, мощные порывы будут наблюдаться в течение большей части дня и ослабнут только к ночи. «Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 метров в секунду, что и создаст нагон воды к Санкт-Петербургу. В самом городе ветер будет тоже достаточно сильный, в порывах до 20 метров в секунду», — рассказал Колесов.

По его словам, наводнение ожидается в районе 06:00-09:00 часов. Подъем уровня воды может составить 170-190 сантиметров. Синоптик отметил, что в прошлом наводнение в июле происходило лишь однажды, в 1865 году.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала очередную порцию дождей в Москве 5 и 6 июля.