Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 3 июля 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода гроз

Синоптик Позднякова: В выходные в столице возможны дожди
Мария Черкасова

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В предстоящие выходные дни, 5 и 6 июля, в столичном регионе ожидается прохладная погода, возможны дожди и грозы. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве не превысит плюс 11-13 градусов, по области ожидается около плюс 9-14 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 19-21 градусов, по области — до плюс 17-22 градусов.

В воскресенье продолжит холодать. Ночь останется такой же прохладной, как и накануне. Днем столбики термометров покажут плюс 18-23 градусов по области и около плюс 20 градусов в Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы много солнца в выходные. Июнь же в столице не был аномально холодным и дождливым, со средней температурой всего на 0,5 градуса ниже нормы, сказал синоптик, добавив, что жители столицы «живут не в тропиках».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области

    Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

    Россиянам предложили купить запонки в виде свиньи за миллион рублей

    Погибшего в Луганске экс-главу города нашли в базе «Миротворец»

    Иран заявил о своем отношении к Договору о нераспространении ядерного оружия

    Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

    Предсказавшая катастрофу в Японии художница успокоила туристов фразой «я не пророк»

    Путин назвал одну из важнейших задач российской экономики

    Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости