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13:57, 3 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали много солнца

Синоптик Вильфанд: 5 и 6 июля в Москве будет много солнца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в Москве существенных осадков не ожидается, не исключены небольшие дожди. Об этом «Ридусу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнца будет много, но температура понизится. Будет около плюс 20 градусов днем», — пообещал он.

Синоптик добавил, что июнь в Московском регионе не был аномально холодным и дождливым — средняя температура оказалась всего на 0,5 градуса ниже нормы. «Мы все-таки живем не в тропиках и не на экваторе, а в умеренных широтах европейской [части] России. Июнь стал неоднородным месяцем, поскольку 5–6 дней наблюдались периоды с температурой плюс 26...плюс 28 градусов», — объяснил Вильфанд.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что холодное начало лета в европейской части России связано с глобальным потеплением. По его словам, ничего необычного или аномального в этом нет.

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