Названа причина холодного начала лета в России

Климатолог Кокорин: Холодный июнь в России связан с глобальным потеплением

Холодное начало лета в европейской части России связано с глобальным потеплением. Причину прохладной погоды в июне назвал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, пишет РИА Новости.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас», — пояснил климатолог.

По словам Кокорина, изменение климата в умеренных широтах теснее всего связано с потеплением в Арктике — граница между ними стала более подвижной. По этой границе шли волны Россби — гигантские изгибы высотных ветров, которые оказывают влияние на погоду.

«Эти волны усилились и стали глубже. Это значит, что арктический воздух добирается не то, что до Москвы, но даже до Техаса, Марокко и Иерусалим», — подчеркнул Кокорин. В итоге климат в России становится неустойчивым — в одних регионах наступает аномальная жара, а в других фиксируются непривычно низкие температуры.

Ранее причиной холодного начала лета в России назвали антициклон, который вызвал аномальную жару в Европе. К востоку от него сформировались и начали перемещаться холодные воздушные массы, пояснили синоптики.