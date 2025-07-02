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11:54, 2 июля 2025Экономика

Раскрыта причина холодного начала лета в России

Синоптик Вильфанд: Вызвавший жару в Европе антициклон принес холод в Россию
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Krievietka / Shutterstock / Fotodom

Вызвавший экстремальную жару в Европе антициклон принес холодное начало лета в европейскую часть России. Причину такой погоды раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Интерфакс».

Синоптик пояснил, что к востоку от антициклона, который стал причиной беспрецедентной жары в Испании и Франции, сформировались и начали перемещаться холодные воздушные массы.

«Вот сейчас этот антициклон сместился в направлении Москвы, он перемещается на восток, и вот между антициклоном с запада и циклоном с востока холодные воздушные массы перемещаются в центре европейской России», — уточнил Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что независимо от этого антициклона в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, в Москве заметно потеплеет — температура воздуха будет достигать плюс 24-26 градусов. Однако такая погода продержится всего два дня.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в столицу постепенно начало возвращаться лето.

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