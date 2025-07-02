В Москву начало возвращаться лето

Гидрометцентр: 2 июля температура в Москве достигнет плюс 20 градусов

После очередной волны прохлады и сырости в Москву постепенно возвращается летняя погода. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

Еще в понедельник, 30 июня, в подмосковном Клину столбики термометров держались на отметке в плюс 15,2 градуса. Ночная температура составляла всего 10,2 градуса выше нуля. Однако в среду, 2 июля, по прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов, по области — до 21 градуса тепла. В этот день город еще будет пребывать в тыловой части глубокого циклона: местами возможен дождь, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В ночь на четверг ожидается до 15 градусов тепла, а в течение дня под действием надвигающегося антициклона показатель поднимется до плюс 24-26 градусов. В Подмосковье температура достигнет плюс 27 градусов.

Тем не менее начинать купальный сезон москвичам пока рано. Столичные водоемы не успеют достаточно прогреться вплоть до следующей недели. Для безопасного плавания теплая погода должна держаться не менее 4-5 дней.